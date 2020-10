PSG - Mercato : Leonardo s’est évité une première galère avec Kean

Très critiqué durant la totalité du mercato, Leonardo a réussi à renverser l'opinion publique en quelques heures. Les prêts du milieu Danilo Pereira en provenance du FC Porto et de l'attaquant Moise Kean (Everton) ont rassuré Thomas Tuchel, Kylian Mbappé et tous ceux qui réclamaient des renforts. Kean, notamment, est particulièrement attendu. Surtout que, comme l'a affirmé l'agent Bruno Satin sur le plateau du Late Football Club, il ne pourra pas justifier sa réputation de fêtard puisque les boîtes de nuit parisienne sont fermées !

Le seul danger, ce sera d’éviter les pièges de la nuit parisienne

“Le garant de la politique sportive du club, c’est Leonardo. Ce qu’il a fait avec pratiquement rien en transfert, c’est exceptionnel. C’est exceptionnel, je vous le dis. Et les transferts qui sont sortis là, il ne faut pas penser qu’il les a inventés dans les dernières 48 heures. Ce sont des choses sur lesquelles vous travaillez pendant longtemps parce que vous vous positionnez. Il faut séduire le joueur, il faut avoir l’assentiment du joueur qui va éventuellement refuser d’autres possibilités et qui va faire un peu pression sur son club aussi."

"Danilo Pereira ? Pour que le FC Porto, qui a grand besoin d’argent, accepte de le laisser partir sous cette formule-là avec un prêt payant (4M€) et puis une option dans un an (16M€)… En plus dans une position qu’il manquait un certain temps à Paris, la position de milieu défensif axial et costaud, c’est un super recrutement Danilo. Après Moise Kean c’est un jeune espoir qui a déjà joué en équipe d’Italie (5 sélections, 2 buts) à 18 ans, qui a déjà connu un grand club (la Juventus Turin) et Everton aussi. Le seul danger, ce sera d’éviter les pièges de la nuit parisienne. Parce qu’on m’a dit qu’il aimait bien, mais en ce moment ça va être fermé (rires).”