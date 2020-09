PSG - Mercato : Leonardo se fait recaler par une piste défensive

Le mercato estival s'annonce décisif pour le PSG. Après avoir échoué en finale de la Ligue des Champions, les Rouge et Bleu ont déjà connu de nombreux départs (Kouassi, Silva, Meunier, Cavani). Désormais, Thomas Tuchel attend des renforts pour pouvoir enfin brandir la coupe aux grandes oreilles.

Comme à l'accoutumée, c'est Leonardo qui va s'occuper des emplettes du côté du Parc des Princes. Le directeur sportif apprécie travailler avec son réseau construit en Italie. Cette fois, l'Auriverde a flashé sur Milan Skriniar (25 ans). Cette saison, le défenseur central a connu une concurrence plus accrue à l'Inter Milan. Mais, pas de quoi décourager le Slovaque.

Dans un entretien accordé à Sport Mediaset, Skriniar, sous contrat jusqu'en 2023, a fait le point sur sa situation. "Je suis loin de l'Inter ? Je n'ai aucune information à ce sujet. J'ai toujours un contrat de trois ans et je suis un joueur de cette équipe. Conte me veut toujours à Milan et personne du club ne m'a dit qu'il ne voulait pas de moi. Ce n'est pas facile pour lui de choisir qui faire jouer parmi 30 joueurs à disposition et ne fait certainement pas de choix pour blesser qui que ce soit. Il le fait pour le bien de l'équipe et je n'ai aucune raison de quitter l'Inter. Ils me veulent toujours et j'ai toujours été impliqué dans les entraînements. Je suis le même joueur que j'ai toujours été." Désormais, Leonardo devra se tourner vers d'autres cibles pour renforcer l'arrière-garde du PSG.