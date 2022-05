PSG - Mercato : Leonardo se penche sur un géant improbable pour remplacer Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG, à l’issue de son contrat, en juin prochain. Le buteur parisien est la priorité du Real Madrid pour le mercato estival. Cependant, une prolongation au sein du club de la capitale est toujours une option pour le champion du monde 2018. Pour anticiper un éventuel départ du buteur tricolore, Leonardo se positionne sur un géant du football.

Selon “Kicker“, le PSG serait intéressé par Sasa Kalajdzic, attaquant de Stuttgart. Le buteur de 24 ans, a inscrit 6 buts en 15 matches de Bundesliga cette saison et est estimé à 25 millions d’euros par son club. Un joueur qui mesure 2 mètres de haut qui pourra peser sur les défenses de Ligue 1.

Selon @kicker, le PSG serait l’un des courtisans de Sasa Kalajdzic (Stuttgart). Stuttgart pourrait obtenir environ 25M€ pour Kalajdzic, mais le directeur sportif de Stuttgart, Sven Mislintat, a confirmé qu'il était en pourparlers avec l'Autrichien au sujet d'une prolongation. — Paris SG INFOS (@Paris_SGINFOS) May 15, 2022

Adam Duarte

Rédacteur