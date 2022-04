PSG - Mercato : Leonardo se prend un double coup de massue d'un club étranger

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Même si le fair-play financier a été revu et corrigé pour favoriser le dopage financier, le PSG ne pourra pas faire n'importe quoi cet été. Surtout qu'il traîne depuis deux ans les conséquences de la crise sanitaire, qui ont fortement impacté ses finances. Du coup, Leonardo, qui va devoir mettre le paquet pour remplacer un Kylian Mbappé sur le départ, aimerait ne pas avoir à signer de gros chèques pour renforcer des postes secondaires. Hélas pour lui, on ne peut pas dire que les clubs avec qui il traite font tout pour l'aider...

En effet, ce jeudi, A Bola fait savoir que le Sporting Portugal n'a aucune envie de revoir à la baisse l'indemnité prévue pour Nuno Mendes. Celle-ci avait été fixée à 40 M€ au moment du prêt du latéral gauche au PSG l'été dernier. Les Lions, qui connaissent aussi des difficultés financières, n'ont pas l'intention de faire de cadeau, surtout qu'ils ont bien pris note des belles prestations de Mendes à Paris. Par ailleurs, le Sporting ne compte pas non plus conserver Pablo Sarabia, le milieu de terrain espagnol étant trop cher en salaire comme en transfert. Ce sera donc retour dans la capitale pour l'Espagnol en juin. Deux coups durs pour Leonardo...

🚨 | Après négociations, le Sporting a REFUSÉ de baisser le prix du transfert de Nuno Mendes 🇵🇹



📝 Si le Portugais s’engage avec le PSG, ce sera contre la somme de 40M€ ajouté aux 7M€ du prêt de cette saison



📲 @abolapt pic.twitter.com/xYMsqIE7Xf — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 14, 2022

Pour résumer Le Sporting Portugal aurait décidé de ne faire aucun cadeau au Paris Saint-Germain, que ce soit au niveau de son latéral gauche Nuno Mendes ou du milieu de terrain espagnol Pablo Sarabia. Leonardo devra signer un gros chèque s'il veut conserver le Lusitanien.

Raphaël Nouet

Rédacteur