PSG - Mercato : Leonardo se voit imposer une condition avant de recruter Ndombélé, un joueur le frustre

Révélées hier soir par le site britannique The Athletic, les négociations entre le Paris Saint-Germain et Tottenham pour le prêt jusqu'à la fin de la saison de Tanguy Ndombélé ont été confirmées par plusieurs médias français. L'ancien Lyonnais est apprécié de Leonardo, qui voit en lui le joueur capable d'élever le niveau de son milieu de terrain, et de Mauricio Pochettino, qui l'a dirigé pendant quatre mois chez les Spurs.

Cependant, pour que ce prêt se concrétise, le directeur sportif se voit imposer une contrainte, celle de dégraisser, et plus particulièrement au milieu de terrain. Une mission d'autant plus compliquée que s'il sait bien signer des gros chèques, Leonardo est beaucoup moins à l'aise quand il s'agit de vendre. D'ailleurs, un premier joueur l'a frustré dans sa volonté de rapatrier Ndombélé. Selon le journaliste de TF1 Julien Maynard, Leandro Paredes a refusé d'être échangé avec l'ancien Lyonnais. Pourtant poussé vers la sortie, l'Argentin n'a visiblement pas l'intention de quitter un club où il se sent bien, entouré de nombreux compatriotes. Une embûche de plus pour Leonardo...

🔴 Leandro Paredes 🇦🇷 a refusé de quitter le PSG cet hiver pour rejoindre Tottenham ❌



📲 @JulienMaynard / @Tanziloic pic.twitter.com/pNQHEQoG2D — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 20, 2022