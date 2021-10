PSG – Mercato : Leonardo sèche Tebas et veut punir le Real Madrid pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Présent au festival du Sport à Trento en Italie, Leonardo a profité de la tribune qui lui était donnée pour régler ses comptes. Tout d'abord, le directeur sportif du PSG a clarifié les choses sur l'économie de son club. Propos rapportés par le journaliste italien Fabrizio Romano.

« J'adore travailler pour le PSG. Beaucoup parlent à propos de l'argent dépensé par le PSG mais il faut être clair : le PSG n'investit pas plus que les autres clubs et les autres ont de hauts déficits », a lâché en préambule le Brésilien.

« Le Real devrait être puni »

Concernant Javier Tebas, « Leo » a calmé le dirigeant de la Liga espagnole en une punchline : « Nous répondons à l'UEFA et à la Ligue 1, pas à la Liga ». Quant au cas sensible de Kylian Mbappé, courtisé de longue date par le Real Madrid, le dirigeant francilien réclame à son tour une enquête et des sanctions.

« Du côté de Madrid, ils démentent. Mais je pense que le Real Madrid fait le travail pour récupérer Mbappé libre depuis longtemps. Depuis deux ans, ils ont fait beaucoup de publicité autour de Mbappé. Ils devraient être punis ».

« Rien n'a changé dans notre plan »

Concernant l'avenir de Kylian Mbappé, la direction parisienne y croit toujours : « Notre idée est de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Rien n'a changé dans notre plan. Kylian est un joyau, il est incroyable, parfait pour le PSG. Nous avons Kylian, Léo, Ney et nous n'avons pas planifié un futur sans Mbappé ».

Par ailleurs, il assure avoir de son côté été irréprochable en attendant les annonces du FC Barcelone et du Milan AC pour signer libre Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma.

