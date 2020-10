PSG - Mercato : Leonardo tiendrait enfin son 6, il fait le bonheur de CR7 en sélection

Leonardo tient peut-être enfin la sentinelle tant convoitée par le PSG lors de ce marché des transferts. Selon L’Équipe, il s’agit de Joao Mario, international portugais appartenant à l'Inter Milan. Le milieu de terrain (27 ans), champion d'Europe en 2016 avec Cristiano Ronaldo a été formé par le Sporting Portugal et évoluait en 2019-2020 au Lokomotiv Moscou.

Joao Mario ou Danilo Pereira au PSG ?

Mario peut jouer milieu défensif mais également un peu plus haut dans l'entrejeu. L'Inter Milan ne compte pas sur lui et l'a déjà prêté deux fois, à West Ham et donc en Russie. L’intéressé doit normalement passer sa visite médicale ce dimanche, comme le jeune attaquant d'Everton Moise Kean. On notera que Loïc Tanzi, de RMC Sport, laisse planer un doute sur la conclusion de ce dossier. Selon lui, c'est Danilo Pereira (FC Porto) qui serait en pole pour devenir la sentinelle du PSG !