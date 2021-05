PSG - Mercato : Leonardo, une stratégie qui passe mal auprès de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Après avoir officialisé la prolongation de Neymar jusqu'en 2025, et ainsi mis fin à la rumeur d'un retour au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain entend en faire de même avec Kylian Mbappé. Seulement, le champion du monde n'est toujours pas pressé de faire la lumière sur son avenir. Même quand il se prend des légers coups de pression de Leonardo, comme le révèle Le Parisien dans son édition du jour.

"Une stratégie contre-productive"

"Les dirigeants parisiens aimeraient néanmoins voir leur buteur vedette se positionner enfin. Par la voix de Leonardo, le directeur sportif du club, ils ont déjà passé des messages en ce sens au fil des semaines. Une stratégie qui semble contre-productive à l’endroit d’un joueur bien décidé à prendre le temps de la réflexion avant de faire son choix."

"Sa patience est d’autant plus légitime que la pandémie a grevé les finances de la plupart des cadors, dont certains d’entre eux pourraient en plus être punis pour avoir juré allégeance à la Super Ligue. Un contexte qui pourrait pencher en faveur d’une prolongation au PSG. À l’heure où le club se lance, en Coupe de France comme en championnat, dans les derniers défis de sa saison, l’international tricolore ne souhaite certainement pas, non plus, voir son cas personnel venir parasiter la fin de l’exercice."