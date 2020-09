PSG - Mercato : Leonardo va chiper une sentinelle à l'AC Milan

C'est dans les vieilles pistes que l'on fait les meilleurs transferts… Après la perte du titre en 2017, le PSG lorgnait les deux milieux récupérateurs de cette AS Monaco qui l'avait dépossédé du trophée, Fabinho et Tiémoué Bakayoko. Mais l'un comme l'autre ont finalement pris des destinations différentes. Cependant, Leonardo a de la suite dans les idées et aurait décidé de réactiver la piste de l'international français.

Mais pour cela, le directeur sportif brésilien va devoir faire une crasse à son ancien club, l'AC Milan. En effet, les Rossoneri sont en contacts avancés depuis de longues semaines avec Bakayoko. Celui-ci a adoré son prêt en Lombardie en 2018/19 et il était d'accord pour y retourner. Mais l'offre parisienne a changé ses priorités car il est né dans la capitale et supportait le club plus jeune.

Des conditions de prêt presque parfaites

Selon Téléfoot, qui a dévoilé l'information, les conditions de l'arrivée de Tiémoué Bakayoko au PSG sont presque parfaites pour un club en proie à des difficultés financières. Chelsea serait en effet d'accord pour un prêt payant de 5 M€ avec option d'achat fixée à 40 M€.