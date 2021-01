PSG - Mercato : Leonardo va frustrer une première fois Pochettino

Ce samedi, le Paris Saint-Germain devrait officialiser l'arrivée de Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur. D'accord depuis plusieurs jours avec le club de la capitale pour prendre la suite de Thomas Tuchel, l'Argentin devrait diriger son premier entraînement demain. Nul doute qu'il a déjà commencé à évoquer avec Leonardo son nouvel effectif et qu'il a communiqué au Brésilien ses attentes en matière d'arrivées comme de départs. Parmi les renforts attendus figurait Dele Alli.

Après lui avoir reproché son manque d'investissement à son arrivée l'an dernier, José Mourinho a décidé de mettre au placard l'international anglais. Depuis le début de la saison, il n'a pas été titularisé une seule fois en Premier League. Il n'a eu droit qu'à 74 minutes réparties sur 4 matches. A 10 reprises, il n'a même pas été retenu dans le groupe pour une rencontre de championnat. Le divorce avec le Portugais est consommé, un départ semblait inéluctable, d'où la rumeur PSG.

Mais le Daily Mail assure ce samedi qu'Alli ne quittera pas les Spurs car ces derniers refusent de le lâcher : “Le milieu de terrain anglais est depuis longtemps une cible de transfert pour le PSG, qui a échoué malgré trois offres de prêt distinctes l’été dernier. Sportsmail a révélé le mois dernier que le club de Ligue 1 se préparait à revenir à la charge pour Alli dans la fenêtre de transfert actuelle, estimant que Tottenham était enfin prêt à le laisser partir. Les contacts devraient se poursuivre si et quand l’Argentin sera confirmé comme étant le successeur de Thomas Tuchel. Mais les Spurs restent fermes sur le fait que le joueur de 24 ans ne quittera pas Tottenham”. Un premier accroc entre Leonardo et Pochettino ?

