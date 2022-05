PSG - Mercato : Leonardo veut doubler le poste de Hakimi, un ancien de Ligue 1 ciblé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Selon Foot Mercato, le PSG fait partie des clubs intéressés par Nordi Mukiele. L'ancien montpelliérain n'a plus qu'un an de contrat au RB Leipzig, à 24 ans. Outre Paris, Manchester United serait intéressé par le joueur. Encore auteur d'un très bon match contre Augsbourg ce week-end (avec trois passes décisives à la clé), il a peut-être fait le tour de la question en Allemagne. Après un cycle de 4 saisons à Leipzig et avec un contrat s'achevant en 2023, Mukiele devient forcément une cible de choix sur le mercato estival 2022. Plusieurs clubs sont très intéressés par le profil du Français âgé de 24 ans. Parmi eux, on trouve Manchester United.

MU, le Bayern et l'Atlético ciblent aussi Mukiele

« Troisième club qui le surveille de près, l'Atlético de Madrid, révèle encore « FM ». Le directeur sportif Andrea Berta l'apprécie depuis longtemps mais pourrait être freiné par la concurrence, plutôt rude sur ce dossier. D'autant que le Bayern Munich, habitué à lorgner sur les meilleurs joueurs de ses rivaux sur la scène domestique, a également un oeil sur Mukiele... »

Pour résumer Selon Foot Mercato, le PSG fait partie des clubs intéressés par Nordi Mukiele. L'ancien montpelliérain n'a plus qu'un an de contrat au RB Leipzig, à 24 ans. Outre Paris, Manchester United serait intéressé par le joueur, notamment...

Laurent HESS

Rédacteur