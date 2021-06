PSG – Mercato : Leonardo veut finaliser ses trois recrues avant la reprise

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Après avoir conclu l'arrivée de Georginio Wijnaldum (Liverpool), le PSG est tout proche de finaliser les signatures de deux autres joueurs. Comme révélé par Sky Italia, Gianluigi Donnarumma (gardien, 22 ans) devrait signer libre ce vendredi en provenance du Milan AC. Le dossier Achraf Hakimi entre aussi dans sa phase décisive.

Selon l'ancien journaliste de RMC Sports et de Téléfoot Saber Desfarges, le PSG est en passe de remporter la bataille face à Chelsea pour l'international marocain. Le journaliste parle même d'un « deal en cours de finalisation » pour une « visite médicale espérée la semaine prochaine ».

S'il disposera sans doute de vacances supplémentaires pour avoir disputé des matchs internationaux avec le Maroc en juin, Achraf Hakimi pourrait être parisien avant la reprise de l'entraînement du groupe professionnel le lundi 5 juillet.

?￰゚ヤᄉ Achraf Hakimi tout proche du PSG. Deal entre l’Inter Milan et Paris en cours de finalisation. Visite médicale espérée la semaine prochaine. Le PSG a bon espoir de boucler le dossier avant sa reprise de l’entraînement. Achraf Hakimi souhaite jouer pour le Paris SG.

Hakimi parisien la semaine prochaine ?

Entre le PSG et l'Inter Milan, on se rapproche d'un accord concernant Achraf Hakimi. D'après le journaliste Saber Desfarges, le Marocain pourrait passer sa visite médicale la semaine prochaine et être parisien avant la reprise de l'entraînement le 5 juillet.