PSG – Mercato : Leonardo veut infliger l'affront ultime au FC Barcelone pour Neymar

Il y a deux ans, le FC Barcelone spéculait tous les jours sur un potentiel retour de Neymar au sein du club catalan. Deux ans plus tard, le PSG pourrait acter une prolongation symbolique douloureux à digérer pour le club catalan.

Si rien n'est officiel pour le moment, il semble de plus en plus probable que Neymar va étendre un peu plus son avenir au sein du club de la capitale. Une prolongation de contrat qui pourrait se faire dans un cadre bien particulier si l'on en croit le media brésilien UOL.

Une prolongation officialisée juste avant le Barça ?

En effet, alors que Neymar pourrait prolonger jusqu'en 2026, le PSG aimerait officialiser la nouvelle juste avant la double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des champions ! Un bon moyen de prendre une petite revanche face à un club avec qui les relations n'ont pas fini de se tendre, notamment avec le dossier Lionel Messi en pointe de mire...