PSG – Mercato : Leonardo viserait un autre argentin que Messi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Moise Kean reparti à Everton, Mauro Icardi potentiellement sur le départ, le PSG pourrait être contraint de renforcer son attaque cet été. En ce sens, Leonardo râtisse assez large pour connaître les possibilités du marché. Le directeur sportif brésilien a notamment un œil sur ce qui se passe à la Lazio de Rome.

Joaquin Correa, le porteur d'eau parfait pour Mbappé et Neymar ?

En effet, d'après Ignazio Genuardi, ex responsable du site Foot365 et bien renseigné sur le Mercato, « Leo » a pris des renseignements au sujet de Joaquin Correa (26 ans). Comparse de Ciro Immobile au sein de l'attaque laziale, l'Argentin (5 capes, 2 buts) sort d'une saison assez convaincante (11 buts, 6 passes en 38 matches). Pas suffisant toutefois pour convaincre le nouveau coach romain Maurizio Sarri.

Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2024, l'ancien joueur du FC Séville serait sur le marché pour un montant acceptable. Outre le PSG, des clubs anglais seraient sur les rangs. Officiellement, la Lazio a fixé son prix à 40 M€ pour Joaquin Correa mais le deal pourrait bien se régler aux alentours de 30 M€ + bonus. Affaire à suivre.

Malgré un engagement courant jusqu’en juin 2024 avec la #Lazio, #Correa pourrait bouger cet été. Alors que Sarri ne semble pas spécialement compter sur lui, l’Argentin a particulièrement la cote en PL, mais le #PSG s’est aussi renseigné par l’intermédiaire de Leonardo. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) June 13, 2021