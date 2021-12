PSG - Mercato : Leonardo voit 2 priorités pour renforcer le milieu lui filer sous le nez

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Après avoir blindé le poste de gardien de but en ayant associé Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, après renforcé sa défense avec Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Nuno Mendes, après avoir enfin constituer l'une des plus belles attaques de tous les temps avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, Leonardo s'attaquera au milieu de terrain l'été prochain. Et le directeur sportif du PSG avait plusieurs idées pour donner du muscle à un secteur en souffrance quand les Quatre Fantastiques ne défendent pas.

La première idée, c'est Paul Pogba. En fin de contrat à Manchester United en juin, Le Poulpe aurait pris la décision de quitter l'Angleterre. Paris mais aussi la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone lui tendent les bras. Selon la presse espagnole, il devrait tomber dans ceux des Merengue, où Florentino Pérez le veut absolument. La deuxième idée, c'est Franck Kessié. Lui aussi libre en juin après la fin de bail à l'AC Milan, l'Ivoirien serait tout proche de Tottenham, où Antonio Conte a inscrit son nom sur sa liste des priorités. Pogba comme Kessié pourra s'engager avec le club de son choix au 1er janvier. On saura très vite si Leonardo doit activer ses plans B, C, etc.

El Tottenham ⚪ lidera la carrera para el fichaje como agente libre de Franck Kessie 🇨🇮, centrocampista del AC Milan 🇮🇹



