PSG - Mercato : les deux rivaux du Real Madrid pour Mbappé ont fuité !

Depuis l’annonce faite hier par Kylian Mbappé, le Real Madrid serait a priori le favori pour l’enrôler. Pourtant, le PSG ne voudrait absolument pas le vendre au club merengue, d’après Mundo Deportivo. Deux autres clubs pourraient rentrer dans les débats.

Mbappé en Premier League ?

Selon The Times, Chelsea et Manchester United sont également intéressés. Les Red Devils pourraient attirer Mbappé contrairement aux Blues, qui ne seront pas européens et qui sortent d’une mauvaise très mauvaise saison. Reste à voir si un de ces deux clubs arrivera à détourner l’esprit du français, qui lui rêve uniquement du Real, confirme Mundo Deportivo.