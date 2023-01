PSG - Mercato : les adieux de Sarabia

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Hier, Pablo Sarabia a définitivement quitté le PSG pour rejoindre l’Angleterre et le club de Wolverhampton. L’international espagnol va rapporter 5 millions d’euros au club de la capitale qui va peut-être tenter de recruter son remplaçant dans les prochains jours. Sur Instagram, l’ancien parisien a fait ses adieux au PSG.

« Une période dans un grand club s'achève. J'ai eu l'occasion de jouer de belles choses, de gagner des titres et de jouer avec de grands joueurs. Je tiens à remercier tout le monde au club, mes coéquipiers et mes supporteurs pour le respect et le soutien qu'ils m'ont témoignés au fil des ans. Merci beaucoup pour tout, je vous souhaite le meilleur », a-t-il lancé.