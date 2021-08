PSG – Mercato : les cadors allemands agacés de Paris après le coup Messi

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le transfert médiatique de Lionel Messi au PSG a été accueilli de diverses manières en fonction des pays. Si l'Espagne, avant d'être en colère, pleure la cession forcée du sextuple Ballon d'Or, que l'Italie est plutôt calmes, les critiques viennent surtout des éditorialistes de Premier League … Et des dirigeants du football allemand.

Kahn ironise sur le palmarès du PSG

Dans des propos relayés par L'Equipe, plusieurs se sont agacés de voir le PSG être en mesure de signer Lionel Messi grâce à ses fonds étatiques en soutien. « Au PSG, des sommes incroyables sont régulièrement déboursées afin de renforcer l'équipe, mais jusqu'à maintenant, il n'est encore jamais parvenu à remporter la Ligue des Champions. C'est pourquoi je ne suis pas forcément inquiet quant à la compétitivité de notre club », a tancé Oliver Kahn, désormais dirigeant du Bayern Munich.

Watzke dénonce une « concurrence déloyale »

Mais le taquet le plus violent vient du Borussia Dortmund et de son directeur général Joachim Watzke : « Force est de constater qu'il s'agit d'une concurrence déloyale qui sévit depuis déjà trop longtemps. Mais je ne suis en aucun cas jaloux. Franchement, cela ne serait pas ma tasse de thé de devoir me mettre à genoux tous les quatre matins devant l'émir du Qatar ».