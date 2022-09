PSG - Mercato : les conditions de l'option d'achat de Paredes à la Juventus révélées

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Sitôt parti, déjà revenu ! Leandro Paredes a été prêté à la Juventus Turin le 31 août mais six jours, l'Argentin est déjà de retour au Parc des Princes ! Il défiera ce soir le PSG avec les Bianconeri pour le compte de la 1ère journée du tour de poules de la Champions League. Peut-être redeviendra-t-il parisien en fin de saison. Mais les conditions de son option d'achat (dont le montant est de 22,6 M€), révélée par le journaliste italien Matteo Moretto, laissent tout de même à penser qu'il sera définitivement transféré dans le Piémont en fin de saison.

La première condition est une qualification de la Juventus Turin pour les quarts de finale de la C1. Pas gagné car les Bianconeri restent sur trois éliminations successives en 8es et n'ont plus atteint les quarts depuis 2019. La seconde, en revanche, est plus facilement atteignable puisqu'il s'agit d'un certain nombre de titularisations à atteindre (le chiffre exact n'a pas été dévoilé). Paredes était titulaire à Florence (1-1) samedi et Massimiliano Allegri compte grandement sur lui pour renforcer le milieu de terrain. C'est via cette clause que l'option d'achat pourrait être levée...