PSG - Mercato : les départs de Messi et Neymar, Mbappé n'attend que ça

Depuis l'été 2021, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé forment un trio magique au Paris Saint-Germain. Mais en deux saisons, la MNM n'a toujours pas su apporter la première Ligue des Champions de son histoire au club de la capitale.

Mbappé ne veut plus de Messi et Neymar

Mais alors que ce trio pourrait bien voler en éclat à l'intersaison puisque la Pulga arrive en fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé serait plus favorable que jamais aux départs de Lionel Messi et Neymar cet été, si l'on en croit les informations du média espagnol Don Balon. L'ancien Monégasque rêverait d'un PSG façon équipe de France avec des joueurs offensifs moins talentueux mais plus travailleurs et à son service.

🗓 Le programme de la semaine ⤵️



🆚⚽️ @OL le 02/04 au 𝑃𝑎𝑟𝑐 𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒𝑠 !#PSGOL pic.twitter.com/XA2iynqXGU — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 27, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur