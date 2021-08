PSG - Mercato : les détails du contrat de Mbappé au Real Madrid déjà validés et révélés !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Le dossier Kylian Mbappé (22 ans) a pris un nouveau coup d’accélérateur. Aujourd’hui, la presse espagnole continue d’en faire des tonnes sur le sujet et semble assurer que l’attaquant du PSG va bel et bien faire ses valises pour signer au Real Madrid d'ici à la clôture du mercato estival.

ABC va même plus loin et dévoile les chiffres du futur contrat signé par Mbappé. Après s’être entendu avec les dirigeants merengue, le champion du monde 2018 parapherait ainsi un bail de 6 ans, soit jusqu'en juin 2027. Il percevrait un salaire annuel de 30 M€.

Dernier détail et non des moindres révélé par le média espagnol : un accord total sur le transfert de Mbappé pourrait intervenir d'ici à la fin de semaine sur les bases d’une indemnité de 180 millions d’euros. Ce serait beaucoup moins que les 220 M€ exigés par Leonardo...

Real Madrid president Florentino Perez about Paris Saint-Germain answer for Mbappé bid: “They [PSG] have already answered and rudely…”, he told to @josemorenoco. ⚪️ #RealMadrid #Mbappe