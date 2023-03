PSG - Mercato : les deux priorités estivales de Luis Campos sont connues

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Lancé dans la reconstruction de l'effectif du PSG après le traumatisme européen face au Bayern Munich, Luis Campos a les idées claires sur où il veut aller avec le club. En plus de renforcer une défense centrale friable avec Milan Skriniar (Inter Milan) et un deuxième élément d'envergure, le Portugais cherche au moins un milieu défensif et un créatif.

Concernant le joueur censé amener du liant, l'ancien architecte de Porto, Monaco et Lille veut faire du neuf avec du vieux en allant récupérer son poulain Bernardo Silva (Manchester City, 28 ans). Une arrivée qui plairait également beaucoup à Kylian Mbappé, qui l'a connu à ses débuts sur le Rocher.

Manchester City prêt à ouvrir la porte à Bernardo Silva ?

Si l'on en croit le journaliste italien de Revelo Matteo Moretto, Bernardo Silva serait même LA priorité du PSG et cela tombe plutôt bien car le natif de Lisbonne souhaite relever un nouveau challenge. Nouveau challenge qui ne sera probablement pas celui du FC Barcelone, pieds et poings liés par les contraintes liées au fair-play financier de Liga.Toujours selon ce même correspondant de Revelo, Manchester City pourrait se décider de laisser partir Bernardo Silva pour beaucoup moins que les 90 M€ réclamés l'été dernier.

? Bernardo Silva est la priorité du PSG ! Il veut relever un nouveau challenge. Manchester City pourrait le laisser partir contre beaucoup moins de 90 M€, montant demandé l’été dernier. ?￰゚ヌᄍ? @MatteMoretto — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 21, 2023

Campos veut bloquer les meilleurs jeunes

Selon L'Equipe, la deuxième priorité de l'été de Luis Campos est d'aller miser sur des jeunes à forts potentiels. Ce serait notamment le cas pour le défenseur d'Hadjuk Split Luka Vuskovic (16 ans) que Paris essaie de ferrer dès cet été... quitte à le laisser dans son club en Croatie encore un ou deux ans. Sur ce dossier, le PSG est d'ailleurs en concurrence avec des clubs allemands... et Manchester City qui a déjà proposé 12 M€ pour bloquer le stoppeur.

Retrouvez toute l'actualité du Paris Saint-Germain en temps réel sur notre nouvelle page FACEBOOK : BUT PSG !