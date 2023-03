PSG - Mercato : les dirigeants enfin disposés à offrir à Mbappé le joueur de ses rêves !

En plus de demander le meilleur salaire de la planète football, Kylian Mbappé avait demandé le recrutement de certains joueurs aux dirigeants du PSG pour prolonger en mai dernier. Notamment Robert Lewandowski et Bernardo Silva. Mais si le Polonais avait bien quitté le Bayern Munich, il avait préféré mettre les voiles sur le FC Barcelone. Alors que le Portugais est resté à Manchester City. Cela avait mis l'attaquant dans une colère noire, qu'il avait fait fuiter dans la presse à l'automne, menaçant de partir avant l'échéance de son nouveau bail, en 2024. Conscients de jouer sur du velours, surtout après l'élimination européenne, la direction parisienne serait enfin disposé à accéder à ses souhaits.

Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, le PSG aurait pris contact avec l'entourage de Bernardo Silva, que Mbappé a connu à Monaco. Mais le dossier s'annonce très compliqué. Parce que Pep Guardiola adore son joueur, à qui il a offert une prolongation de contrat alors qu'il est déjà lié jusqu'en 2025 au MCFC. Parce que le propriétaire des champions d'Angleterre, Abu Dhabi, entretient une très forte rivalité avec le Qatar, à qui il ne vendra certainement pas l'un de ses meilleurs joueurs. Parce que le FC Barcelone aimerait également recruter le Portugais, dont le souhait premier est d'aller en Catalogne. Parce que Paris aura des moyens très limités cet été. Bref, beaucoup d'obstacles sur la route menant à Bernardo Silva. Mais que ne ferait pas le PSG pour satisfaire Kylian Mbappé ?

