PSG – Mercato : les dirigeants parisiens prennent une décision forte pour Seko Fofana !

INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Le PSG veut renfoncer son milieu de terrain pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens ont établi une liste de joueurs qui pourraient potentiellement signer cet été dans les rangs parisiens. Après Vitinha et Renato Sanches, Luis Campos fonce sur un nouveau milieu de terrain : Seko Fofana.

Selon le quotidien “L’Équipe“, Le PSG a commencé les discussions avec le RC Lens au sujet de Seko Fofana. Après une belle saison avec les Sang et Or, le milieu ivoirien est très convoité sur le marché des transferts. Les lensois attendent entre 30 et 40 millions pour le laisser partir.

