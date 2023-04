PSG - Mercato : les dirigeants se renvoient la balle avec le clan Messi pour l'arrêt des discussions

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Profitant de jours de repos, Lionel Messi a mis le cap sur Barcelone avec sa famille. Il a été vu en train de faire du vélo et a mangé avec d'anciens partenaires du Barça devenus ses amis comme Sergio Busquets ou Jordi Alba. Au moment où les médias espagnols annoncent son retour chez les Blaugranas cet été, cette escapade catalane a fait grand bruit. Et semble confirmer que l'avenir de l'Argentin s'inscrit davantage en Espagne qu'au PSG, qu'il avait rejoint à contrecœur à l'été 2021, après que le FCB se soit montré incapable de le prolonger.

Prêt à jouer pour 11 M€ à Barcelone, pour beaucoup plus à Paris...

Dans son édition de demain, Le Parisien en dit plus sur l'avenir de Messi. Et explique que si les discussions avec le PSG pour une prolongation sont rompues, c'est parce qu'il voulait être augmenté. Ce qu'il justifiait par son titre de champion du monde et une offre XXL d'Arabie Saoudite. Or, les dirigeants parisiens, eux, voulaient continuer à lui offrir le même salaire. Le clan Messi dément cette volonté d'être augmenté mais la réalité semble être celle-ci : l'attaquant est prêt à retourner à Barcelone même pour 11 M€ de salaire annuel net, soit trois fois moins que ce qu'il gagne actuellement, mais il ne ferme pas la porte à Paris, à qui il impose des conditions élevées pour continuer. Soit ce qu'ont fait quasiment toutes les stars de l'ère QSI...

Pour résumer Si les négociations entre Lionel Messi et le PSG sont à l'arrêt pour une prolongation, ce serait à cause des exigences de l'Argentin, qui réclame une augmentation en rapport avec son titre de champion du monde. Mais le clan de La Pulga jura que cette info n'est pas vraie.

