PSG : les discussions avec Paris, juste un moyen de pression pour Mourinho ?

La semaine dernière, un intérêt du PSG pour José Mourinho a été dévoilé par L'Equipe. Le quotidien sportif s'appuyait sur une rencontre entre le responsable du recrutement parisien, Luis Campos, et l'agent historique du Special One, Jorge Mendes. Le cas de l'entraîneur de l'AS Roma aurait été évoqué, Christophe Galtier étant plus proche de la sortie à Paris que d'enchaîner une deuxième saison. Depuis l'arrivée du Qatar, Mourinho a souvent été envoyé dans la capitale et il s'est toujours montré élogieux envers la croissance du club depuis que l'émir y a investi.