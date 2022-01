PSG - Mercato : les dossiers Kurzawa et Bernat relancés ?

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Contraint de dégraisser son effectif, et si possible en vendant ses joueurs et non en les prêtant, Leonardo a vu les pistes se multiplier avant que le mercato n'ouvre ses portes. Deux, notamment, menaient à l'Inter Milan, club où il a été un éphémère entraîneur (et qui lui vaut la rancune des tifosi du Milan). En quête d'un latéral gauche, le champion d'Italie lorgnait en effet Layvin Kurzawa et Juan Bernat. Deux pistes qui ont ensuite été supplantées par celle menant à Lucas Digne (Everton).

La bonne nouvelle pour le PSG, c'est que selon Sky Sports, Digne n'ira pas à l'Inter. En effet, Everton veut seulement le vendre alors que l'Inter Milan préfèrerait un prêt ou un échange. L'ancien Lillois et Parisien pourrait prendre la direction de Chelsea. La mauvaise nouvelle, c'est donc que les Nerazzurri n'ont pas les moyens de payer une indemnité de transfert. Ce qui fait qu'ils accepteront peut-être de prendre un des deux latéraux gauches parisiens, mais que ce sera uniquement en prêt…

Chelsea and Everton are planning to hold more talks this week for Lucas Digne.



The Frenchman had told Everton last week about his wish to move to Stamford Bridge, and has now agreed personal terms with Chelsea.



- @kors_andreas pic.twitter.com/C224QVIpb3