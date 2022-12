PSG – Mercato : les envies d'ailleurs d'Achraf Hakimi se confirment mais...

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

S'il enchaîne les matchs avec le PSG et s'entend à merveille avec son pote Kylian Mbappé, Achraf Hakimi songerait de plus en plus à quitter Paris pour retourner dans son ancien club de l'Inter Milan où il a encore des liens très forts avec certains joueurs (Lautaro Martinez notamment).

Hakimi parle en privé d'un retour à l'Inter Milan

Née de l'autre côté des Alpes, la rumeur est confirmée par le journaliste Pietro Guadagno du Corriere dello Sport, assurant qu'Hakimi fait passer des messages au vestiaire transalpin. « C'est un rêve pour lui. Ce qui est certain, c'est qu'il serait particulièrement heureux à l'Inter, car Achraf a dit à ses amis et à ses coéquipiers qu'il n'hésiterait pas à revenir ».

Pour autant, rien n'indique que le PSG ouvrira la porte comme Chelsea l'a fait pour Romelu Lukaku. Pietro Guadagno a même des doutes quant à un tel scénario : « Ces jours-ci, il a commencé à penser au fait que Lukaku soit revenu. La différence avec Lukaku est que Hakimi est toujours le titulaire incontesté du PSG ».