PSG - Mercato : les Français ne veulent plus de la MNM, Messi et Neymar chassés ?

Alors que le PSG est en crise permanente et joue ce soir le match de sa saison en Ligue 1 contre le RC Lens, le « dream bigger » voulu par QSI aux origines de son projet à Paris est en train de retourner l'opinion publique contre lui.

Mbappé, le seul joueur qui trouve encore grâce aux yeux des Français

En effet, à l'occasion de son dernier baromètre Odoxa réalisé pour Winamax et RTL, on apprend que les Français en ont marre de la MNM et veulent la voir démantelée, déçus par son inefficacité. A respectivement 66 et 62%, les sondés estiment que le départ de Neymar Jr et de Lionel Messi en fin de saison serait « une bonne chose pour le PSG ».

S'ils sont 63% à vouloir conserver Kylian Mbappé en France à Paris, les Français sont très divisés concernant l'avenir de Luis Campos et Christophe Galtier. C'est simple : dans ce sondage commandé pendant la tempête médiatique à l'encontre du Marseillais (réalisé le 12 et 13 avril, soit mercredi et jeudi), ils étaient déjà 50% à réclamer son départ... et 53% celui du nouvel architecte portugais du projet.

⚽ #PSG : Messi et Neymar ne font plus l'unanimité auprès des amateurs de football. Doivent-ils partir en fin de saison selon vous ? https://t.co/OQpyWwppGv — RTL France (@RTLFrance) April 15, 2023

Alexandre Corboz

Rédacteur