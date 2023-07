PSG - Mercato : les indésirables de Luis Enrique sont connus !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En Catalogne, on connait bien Luis Enrique. C'est une évidence. Et l'ancien du FC Barcelone a visiblement conservé des attaches avec certains journalistes qui savent exactement ce qu'il souhaite faire au jour le jour. 8 joueurs au total Ainsi, et selon le quotidien Sport, l'entraîneur du PSG a déjà une liste de joueurs à faire partir. La liste est claire, nette et précise. Pembélé, Dagba, Gharbi, Diallo, Kurzawa, Paredes, Wijnaldum et Navas peuvent se chercher un nouveau club. Podcast Men's Up Life Pour résumer Les médias espagnols ont souvent l'habitude de donner des informations au sujet du PSG. Et ce n'est pas l'arrivée dans la capitale de Luis Enrique qui risque de changer la donne, bien au contraire. Ainsi, le technicien espagnol a déjà sa liste noire.

Benjamin Danet

Rédacteur