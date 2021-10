PSG - Mercato : les mots forts de Messi sur son arrivée à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Pour le magazine France Football, Lionel Messi a réalisé sa première interview en tant que joueur du Paris Saint-Germain. L'ancienne star du FC Barcelone a notamment évoqué les raisons qui l'ont poussé à rejoindre le club de la capitale.

"J'ai reçu d'autres propositions, mais je dois avouer qu'on s'est mis assez vite d'accord avec le PSG. J'ai évidemment été séduit par le projet, les ambitions du club, les joueurs dont il dispose, le groupe... Tous ces éléments ont facilité les choses. (...) Je suis reconnaissant envers le PSG car, dès le départ, ils m'ont très bien traité. Ils ont montré qu'ils me voulaient vraiment et ils ont pris soin de moi. Je les en remercie, car je suis très heureux d'être ici aujourd’hui", a confié l'attaquant argentin avant de s'exprimer sur ses ambitions. "C’est un challenge captivant et j'ai encore envie de gagner des titres. J'espère qu'on va réussir de grandes choses. (…) La Ligue des Champions ? C'est le rêve de tout le monde ici. Ça fait quelques années que le club travaille et il s'en est rapproché dernièrement."

