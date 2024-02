PSG Mercato : les phrases chocs de l'émir du Qatar et de Macron à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Comme attendu, Kylian Mbappé était présent ce mardi soir à l'Élysée au dîner présidentiel organisé par le président de la République, Emmanuel Macron, en marge de la visite à Paris de l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, également propriétaire du Paris Saint-Germain.

L'émir du Qatar a souhaité "bonne chance" à Mbappé

À son arrivée au palais présidentiel, la star parisienne a serré la main d'Emmanuel Macron et de Tamim ben Hamad Al Thani et a une discussion avec les deux chefs d'État. "Vous allez encore nous créer des ennuis", a notamment lancé le président de la République au champion du monde 2018 sans que l'on sache s'il évoquait ou non son choix de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid à l'issue de la saison. De son côté, l'émir du Qatar a lâché un "bonne chance" à Kylian Mbappé à la fin de leur échange.

👀 👂 Emmanuel Macron : "Vous allez encore nous créer des ennuis."



Qu'est-ce que l'Emir du Qatar a pu dire à Mbappé pendant ce rendez-vous ? pic.twitter.com/OPMfqaJy1N — RMC Sport (@RMCsport) February 27, 2024

Podcast Men's Up Life