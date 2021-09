PSG - Mercato : les pires craintes de Mbappé confirmées, le Real Madrid peut déjà crier victoire !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Le feuilleton Kylian Mbappé (22 ans) s’est nettement calmé depuis le début de la saison. Tout juste a-t-on appris ce week-end que le Real Madrid avait demandé à ne plus parler de l’attaquant du PSG en interne et même dans l’entourage du club. Le silence radio est de mise, histoire d’apaiser les tensions avec le PSG pour mieux relancer le dossier au mercato hivernal.

Pour autant, la Casa Blanca ne manque pas une miette de son quotidien à Paris. As, qui se fait le relais de l’opinion de Florentino Pérez & Co, n’a pas mis longtemps à jeter de l’huile sur le feu après la petite victoire du PSG contre l’OL (2-1). Le quotidien madrilène a ainsi remarqué le manque de fluidité dans les relations entre Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

« Mbappé se rapproche du Real Madrid, prédit Marco Ruiz. Les pires craintes du crack se confirment : il est désormais relégué au troisième plan derrière Messi et Neymar. Sans compter la position des supporters parisiens et sa vente de maillots qui chute au profit de ses deux acolytes. Tous les faits le rapprochent de Madrid, dont les intérêts sont favorisés par tous ces événements. »

Le groupe parisien pour #FCMPSG ! 📋🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 22, 2021