PSG - Mercato : les premières victimes de Mbappé sont connues, Neymar en fait bien partie !

Kylian Mbappé (23 ans) est clair : sa meilleure place est sur le terrain. S’il sera désormais consulté au sujet de telle ou telle recrue ramenée par Luis Campos, avec qui il s’entend bien depuis leur passage commun à l’AS Monaco, le crack du PSG reste concentré sur son rôle de joueur. Cela ne l’empêche pas de commencer à émettre des avis sur les éléments dont il faut se séparer impérativement au mercato d’été. Selon Nicolo Schira, une première liste a fuité et elle comprend sept noms : Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Sergio Rico et Colin Dagba. L’Équipe ajoute à cette liste d’indésirables le nom de Neymar (30 ans).

« Le déclin sportif de l’attaquant brésilien n’échappe pas à grand monde au club et surtout pas à Mbappé qui partage beaucoup moins de moments complices avec lui qu’à leurs débuts, estime le quotidien sportif. L’attaquant français, qui ne lâchait pas Neymar d’un crampon lorsqu’il a signé à Paris, à l’été 2017, se montre plus distant désormais. Désormais, ils n’ont plus grand-chose en commun et le champion du monde n’hésite pas, en privé, à brocarder son partenaire. Mbappé ne trouverait ainsi rien à redire en cas de départ de Neymar lors du prochain mercato et ses dirigeants en ont été avertis. »

Dans l’entourage de Luis Campos, on serait convaincu que Neymar pourrait poser problème et qu’il serait peut-être judicieux de trouver la solution maintenant. Elle passerait peut-être par une porte entrouverte. Seulement, Neymar n’entend pas y glisser un pied. Au contraire. Certains pourraient imaginer le Brésilien vexé par son déclassement statutaire ou les critiques récurrentes à son endroit, il n’en a cure. Pourquoi partirait-il ? Et surtout, où partirait-il ? À trente ans, il est trop jeune pour filer en MLS, aux États-Unis. En Europe, seul Newcastle, propriété d’un fonds d’investissement saoudien, serait susceptible de l’accueillir.

Pour résumer Soucieux de donner plus d’équilibre et de cohérence au vestiaire du PSG la saison prochaine, Kylian Mbappé (23 ans) veut que sa prolongation de contrat s’accompagne d’une grande lessive. Ses premières victimes sont connues.

