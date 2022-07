PSG - Mercato : les premiers mots de Hugo Ekitike

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Hugo Ekitike est parisien ! Le club de la capitale s’est offert les services du buteur rémois. L’attaquant français est prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison au club parisien. En marge de son arrivée, il s’est exprimé sur son sentiment au moment de rejoindre le club de ses rêves. Le choix du cœur Au micro de PSGTV, il s’est exprimé sur son choix : « Paris, c’est le choix du cœur ! Je ressens évidemment beaucoup de joie et de fierté de m’engager avec le PSG. C’est une immense fierté d’être ici. » Hugo Ekitike : « Paris, c’est le choix du cœur ! Je ressens évidemment beaucoup de joie et de fierté de m’engager avec le PSG. C’est une immense fierté d’être ici. » ❤️💙🔥



(🗣 PSGTV) pic.twitter.com/DCX3PlmQy4 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 16, 2022

Adam Duarte

Rédacteur

