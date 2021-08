PSG - Mercato : les premiers mots de Messi en tant que Parisien !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Messi est officiellement parisien ! La superstar argentine s’est engagé en faveur du club de la capitale pour les deux prochaines saisons avec une supplémentaire en option. Le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain s’est exprimé sur cette nouvelle aventure qui l'attend.

« Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris, a réagi Leo Messi après avoir paraphé son contrat. Le Club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le Club et pour les fans. J’ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes. » - peut-on lire sur le site officiel du club parisien.

Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de Leo Messi pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option.



PSGxMESSI ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021