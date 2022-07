PSG - Mercato : les premiers mots de Nordi Mukiele

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce mardi l'arrivée de Nordi Mukiele, en provenance du RB Leipzig. Sur le site officiel du club de la capitale, le latéral droit français, qui s'est engagé avec le champion de France en titre pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2027, a livré ses premiers mots en tant que Parisien.

"Je suis sûr que j'ai fait le bon choix"

"Je suis un homme heureux. Je me sens très bien. Et forcément je suis très content d’être ici aujourd’hui. (...) Quand j’ai su que Paris était intéressé par moi et qu’ils voulaient que je vienne ici, j’ai forcément réfléchi parce que c’est très important. C’est une très grande étape dans ma carrière, ce n’est pas un choix à prendre à la légère. Mais je pense et je suis sûr que j’ai fait le bon choix."

🗣️ « Une très grande étape dans ma carrière »@NordiMukiele a donné sa première interview aux médias du club. Il évoque son arrivée et ses ambitions avec le club de la capitale. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 26, 2022

