PSG - Mercato : les premiers mots de Nuno Mendes après son arrivée définitive à Paris

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce mardi le transfert définitif de Nuno Mendes. Le club de la capitale a donc levé l'option d'achat comprise dans le prêt du latéral gauche portugais, qui appartenait jusqu'à présent au Sporting Portugal.

"J'espère continuer à donner des joies au club"

Au micro de PSG TV, Nuno Mendes, qui s'est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le champion de France, soit jusqu'en juin 2026, s'est exprimé après son arrivée définitive à Paris. "Je suis venu ici pour écrire mon nom au PSG. Cela a commencé cette année, et j'espère continuer à donner des joies au club, avec plus de championnats et de titres."

🗣️ « J'ai appris beaucoup de choses, tous les jours. »



🎙️ Quand @nunomendes_25 revient, avec fierté, sur sa première saison parisienne ! 🔴🔵 pic.twitter.com/vPNuRia9lU — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 1, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur