PSG - Mercato : les premiers mots de Wijnaldum, la première recrue de Leonardo

Le Paris Saint-Germain tient sa première recrue estivale ! Il s'agit du milieu de terrain néerlandais, Georginio Wijnaldum, qui s'est engagé ce jeudi avec le PSG pour les trois prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2024.

Sur le site officiel du club de la capitale, l'ancien joueur de Liverpool a livré ses premiers mots. "Rejoindre le Paris Saint-Germain est un nouveau défi pour moi, a détaillé Georginio Wijnaldum après la signature de son contrat. J’intègre une des meilleures formations d’Europe et j’ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux. Le Paris Saint-Germain a prouvé son statut ces dernières années et je suis certain qu’ensemble, pour nos supporters, nous pourrons encore aller plus loin et plus haut."

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Georginio Wijnaldum.



Le milieu de terrain néerlandais s’engage avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024.#WelcomeGini — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2021

