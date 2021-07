PSG - Mercato : les premiers mots d’Achraf Hakimi

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Dans un entretien à l'AFP, le nouveau latéral droit du PSG Achraf Hakimi a fait part de sa joie d'avoir signé dans la capitale en provenance de l'Inter Milan. Celui qui a été recruté pour plus de 70 M€ va retrouver d'anciens partenaires au Real Madrid et se dit prêt à tout pour être sur le terrain.

“À quel poste je préfère jouer ? Là où ce sera le mieux pour l’équipe et où je peux aider, quel que soit le poste, je ne m’en préoccupe pas. Là où on a besoin de moi, où c’est le mieux pour le club, pour l’entraîneur, et je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Si on me dit de jouer gardien, je mettrai les gants ! J’ai appris beaucoup de choses avec Conte, il m’a fait beaucoup progresser sur l’aspect défensif et la tactique, en particulier.“

“Je suis très heureux de jouer à nouveau avec des grands joueurs connus au Real Madrid. Je suis très heureux de jouer à nouveau avec Sergio Ramos, qui vient d’arriver. J‘ai pu parler avec Navas de comment ça se passe ici, depuis deux ans qu’il y vit, il m’a dit le plus grand bien du club et de la ville.“