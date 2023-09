PSG - Mercato : les premiers mots très forts de Kolo Muani

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Une habitude. Et comme chaque joueur récemment arrivé dans un club, Randal Kolo Muani n'a pas échappé au traditionnel entretien face aux médias du club. L'attaquant de l'équipe de France a donc eu des mots pour expliquer son envie pressante de rejoindre le PSG cet été et de quitter l'Eintracht Francfort.

"Mourir pour ce maillot"

De toute évidence, celui qui va désormais épauler Kylian Mbappé avait des choses à dire. "C'est un club que je supportais quand j’étais petit, et c'est là où j'ai grandi. Paris, c'est ma ville, donc je voulais tout faire pour venir ici. Ça fait toujours plaisir de revenir aux sources et d'essayer d'aller le plus loin possible avec le club qu'on aime. Et puis je suis content de voir ce que le coach met en place avec cette nouvelle équipe et ce projet qui m'attire énormément. Maintenant il faut se mettre au boulot ! Les objectifs ? Je pense que je suis prêt pour aider mes coéquipiers à aller le plus loin possible. Je suis quelqu’un qui se donne à fond sur le terrain. Donc je serai prêt à̀ mourir pour ce maillot".

La première interview de 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥 𝐊𝐨𝐥𝐨 𝐌𝐮𝐚𝐧𝐢 en Rouge et Bleu ❤️💙



