PSG - Mercato : les stats impressionnantes de Wijnaldum avec Liverpool

Le Paris Saint-Germain tient sa première recrue de l'été. Et pas n'importe qu'elle recrue ! Libre depuis la fin de son contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum s'est engagé en faveur du club de la capitale pour les trois prochaines saisons. Un sacré coup réalisé par Leonardo et la direction parisienne, qui s'attachent les services d'un des joueurs les plus complets du monde à son poste. La preuve en statistiques. En 237 matches sous les couleurs des Reds, le Néerlandais a inscrit pas moins de 22 buts et réalisé 16 passes décisives, le tout en 5 saisons. Les supporters du PSG ont désormais hâte de le voir à l'œuvre.

🔴 Voici les statistiques de Georginio Wijnaldum lors de ses 5 saisons à Liverpool !



🤔 Le milieu de terrain qu'il fallait au PSG selon vous ?https://t.co/HJT8ve3xd6 pic.twitter.com/WHb5JwGzOX — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 10, 2021