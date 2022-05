PSG - Mercato : les supporters parisiens mettent la pression sur Zidane

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Il était dans la journée à Roland-Garros et n'a pu empêcher un spectateur de hurler, dans une tribune du court central : "Zidane à Paris.." Ce soir, il honore de sa présence une finale d'un tournoi de foot, à Saint-Denis, soutenu par un sponsor personnel. Et bis-repetita, Zinédine Zidane a eu droit à un message clair, et repris par des centaines de fans.

C'est ci-dessous. Et on imagine déjà qu'il en sera de même demain, dans Paris, et au Stade de France, pour Liverpool-Real Madrid, si il croise des fans du PSG.

Des supporters parisiens ont croisé Zinédine Zidane 🇫🇷, le message semble assez clair… « Zizou à Paris ! » 👀 #PSG pic.twitter.com/GJ9so5Sn6J — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 27, 2022

Pour résumer Alors qu'il se trouve en ce moment-même à Paris, afin d'honorer un événement d'un sponsor et d'assister, demain, à la finale de la Ligue des Champions, Zinédine Zidane peut mesurer sa popularité auprès des fans du PSG. Phénoménal.

Benjamin Danet

Rédacteur