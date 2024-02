PSG Mercato : les surprises Son et Gyökeres pour l'après-Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

C'est entendu, le PSG va frapper fort pour remplacer Kylian Mbappé. Le club de la capitale aura à sa disposition une enveloppe de 200 M€ pour rebâtir son attaque car, en plus du départ de sa star, vraisemblablement au Real Madrid, il lui faudra aussi trouver des solutions pour les flops Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Les deux principales cibles sont connues, il s'agit de Rafael Leao (AC Milan) et Victor Osimhen (Napoli). Deux joueurs que Luis Campos connaît bien pour les avoir faits venir à Lille. Le responsable du recrutement est d'ailleurs en contacts avec leur entourage.

Gyökeres explose tout au Portugal

Mais si aussi bien Leao qu'Osimhen décidaient de repousser les avances parisiennes ? Eh bien, selon le compte X @PSGInside_Actu, Campos explore plusieurs pistes, dont celles de Son Heung-min et Viktor Gyökeres. Ce dernier est un attaquant suédois de 25 ans ayant inscrit 16 buts et délivré 7 passes décisives en... 25 matches de championnat avec le Sporting Portugal cette saison ! Il est suivi par les plus grands et coté à 45 M€. Son, lui, n'a plus besoin d'être présenté. Star de Tottenham, capitaine de la Corée du Sud, il est sous contrat avec les Spurs jusqu'en 2025. Une potentielle arrivée poserait toutefois problème puisqu'il vient de se battre en sélection avec Lee Kang-in...

