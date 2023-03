PSG, FC Barcelone – Mercato : les Ultras de Newell's tentent de rattraper le coup avec Messi

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Alors que Sergio Agüero a annoncé il y a quelques jours que Lionel Messi songeait sérieusement à un retour en Argentine aux Newell's Old Boys, un fait divers a douché cette piste. En effet, cette semaine, un gang de Rosario a attaqué un supermarché appartenant à la famille d'Antonella Roccuzzo (l'épouse de l'attaquant du PSG) et laissé un message menaçant à la Pulga (« Messi, on t'attend. Javkin (le maire de la ville) est un narco, il ne va pas prendre soin de toi »).

Heinze (coach de Newell's) a rendu les armes

Forcément, cet événement a refroidi le clan Messi à l'idée d'un retour en Argentine. Du côté des « hinchas » de Newell's, on tente malgré tout de recoller les morceaux en affichant son soutien au numéro 10 de l'Albiceleste.

« Leo, tu es le coeur d'un pays qui t'aime, Newell's est avec toi », ont déployé les supporters locaux dans une banderole déployée au stade Marcelo Bielsa à l'occasion du match face à Barracas Central. Pour le coach de Newell's Gabriel Heinze, cette guerre entre les autorités de Rosario et les gangs de la ville est dans tous les cas préjudiciable et éloigne Messi d'un retour : « Je viens de découvrir cela, et oui, cela éloigne Leo et tout autre garçon qui voudrait revenir ».