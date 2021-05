PSG - Mercato : les vieux démons de Neymar de retour après sa prolongation ?

Désormais actée, la prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025 sécurise à la fois l'attaquant brésilien et le club de la capitale. Pour ce dernier, c'est un gage d'ambition pour les années à venir, susceptible d'inciter à Kylian Mbappé à en faire de même ou d'autres vedettes à rejoindre le projet des Qataris. Pour l'ancien Barcelonais, en revanche, c'est un peu à quitte ou double.

"C'est comme encourager un enfant à continuer ses bêtises"

Pour ce qui est du volet sportif, pas de souci pour Neymar. Il va continuer à jouer dans un championnat trop faible pour lui et donc compiler des statistiques énormes. Idem pour le volet financier. Même s'il a consenti une légère baisse de salaire, le Brésilien gagne toujours des fortunes, sans oublier que le Qatar pourrait lui offrir des contrats de sponsoring à côté…

Mais il y a l'extrasportif. Hier, sur l'antenne de RMC, Kevin Diaz a constaté : "Je pense que désormais Neymar est là uniquement pour profiter de sa vie et de la plus belle ville du monde ! Il est dans un confort, il n'a pas envie d'en sortir !". Jonatan Machardy a, lui, regretté le message envoyé aux autres joueurs : "Le PSG ne gagnera pas la C1 tant qu'il continuera à offrir ce genre de contrat ! On frôle la catastrophe industrielle ! Lui donner autant d'argent c'est comme encourager un enfant à continuer ses bêtises !".