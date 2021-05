PSG - Mercato : Lewandowski met un stop à Leonardo, un autre cador l’a devancé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

La rumeur Robert Lewandowski au PSG a déjà fait long feu. Lancée la semaine dernière par L’Équipe, celle-ci vient de faire pschiit tout d’un coup en Allemagne. Dans son édition du jour, Sport Bild assure en effet que l’attaquant polonais du Bayern Munich n’a aucune intention de s’installer dans la capitale française ces prochains mois malgré une vraie réflexion sur son avenir après le départ annoncé d’Hans-Pieter Flick.

Le PSG a décidément bien du mal à attirer les joueurs bavarois. Si Juan Bernat avait traversé la frontière, ce ne sera pas le cas de David Alaba. Comme annoncé, Fabrizio Romano confirme que son arrivée au Real Madrid est en très bonne voie.

« La première partie du contrat a été signée et complétée, assure le journaliste italien. Il signera au Real Madrid en agent libre. L’officialisation attendra la fin de la saison quand tous les documents seront remplis. »

The first part of the contracts for David Alaba transfer to Real Madrid has been signed and completed. He’s joining as a free agent, confirmed. ⚪️🤝 #Real



Official announcement only expected at the end of the season, when all documents will be completed. ⏳ https://t.co/6YmBL5LGXy