Sur le Ballon d'Or

« Être comparé à Lionel Messi signifie à quel point j’ai réalisé une très bonne saison. Si tu perds contre Lionel Messi en étant 2e, tu peux aussi te voir comme un vainqueur ».

Sur Mbappé

« Mbappé, je ne suis pas sur que ce soit un avant-centre typique. Bien sur, c’est un attaquant mais plus un ailier ».

Sur son avenir

« Je veux jouer encore plusieurs années (...) au moins 5 ans! Si dans 2 ans, je commence à régresser, je vais peut-être penser à la retraite mais pas encore ».

Sur la possibilité de venir un jour au PSG

« Je suis encore en contrat avec le Bayern jusqu’en 2023, je n’y pense pas encore... »

La comparaison Haaland - Benzema

« Haaland est le plus rapide mais Benzema est le plus technique ».

Sur le Bayern Munich

« Ce n’est pas facile mais si on gagne ce 10e titre en 10 ans, ce sera tout simplement historique (…) Quand on se retournera dans quelques années, on se dira : « quelle équipe c’était ! Qui jouait dans cette équipe ? » »

