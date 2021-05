PSG - Mercato : Lewandowski pour remplacer Mbappé, déjà deux bémols

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Ce samedi, L'Equipe balance une bombe au sujet du PSG : Robert Lewandowski est pisté, au même titre que Lionel Messi (FC Barcelone) et Mohamed Salah (Liverpool), en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. « Par le passé, le club de la capitale a déjà tenté des approches, peut-on lire dans le quotidien, sans que cela aille bien loin, les dirigeants allemands opposant à chaque fois une fin de non-recevoir. Cette fois, le chemin ne paraît a priori pas plus dégagé. « Bien sûr qu’il va rester, a assuré il y a quelques jours Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d’administration du Bayern. Qui vendrait un joueur qui marque 60 buts par an ? Ses agents n’ont pas demandé à le vendre. »

« Sauf que le principal intéressé n’est pas forcément dans le même état d’esprit que le Ballon d’Or 1980 et 1981. « Lewy » boucle sa septième saison en Bavière, sa onzième en Bundesliga et il réfléchit actuellement à donner un autre tour à sa carrière. Après avoir tout gagné avec le Bayern, il se dit ouvert à une nouvelle aventure. A 32 ans, il estime que c’est le moment pour relever un dernier challenge dans un grand club. »

Un voire plusieurs bémols à la piste Lewandowski. Déjà, le Bayern Munich n'est donc pas vendeur et l'on sait combien le géant allemand ne se laisse pas dicter sa conduite par un joueur. S'il n'est pas un remplaçant de premier plan au Polonais, il ne le lâchera pas. Ensuite, le rêve de Lewandowski, c'est le Real Madrid. Il l'a déjà fait savoir à de nombreuses reprises. Pas sûr, du coup, qu'il envisage de lâcher le Bayern ou son fantasme madrilène pour un club et un championnat moins cotés…

I achieved a goal that once seemed impossible to imagine #Lewy40 ⚽ I'm so unbelievably proud to make history for @FCBayern, and to play a part in creating the stories that fans will tell their children - following in the footsteps of legends like Gerd Müller #RL9 #4EverGerd 🤜🤛 pic.twitter.com/G7EYWz88dn