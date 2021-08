PSG – Mercato : Lionel Messi a déjà fait valider un premier privilège

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

L’Argentine reste la priorité de Messi. Alors que le joueur a été annoncé comme nouveau joueur du Paris Saint-Germain ce mardi, Lionel Messi a déjà su mettre une clause chère à lui dans son nouveau contrat.

Selon les informations de Tyc Sports, Lionel Messi aurait fait inclure dans son contrat une clause qui stipule que la sélection argentine serait prioritaire et qu’il pourra participer aux matchs officiels et amicaux de sa sélection sans que le PSG puisse l’en n'empêcher.

Par ailleurs, il aurait également obtenu que le personnel médical de la sélection argentine ait accès aux installations du PSG. Tout porte à croire donc que Messi n’est pas près de lâcher sa sélection et devrait se battre pour rester à son meilleur niveau le plus longtemps possible.

Las cláusulas sobre la Selección que tiene el contrato de #Messi con #PSG



El rosarino firmará por dos temporadas y el vínculo tiene algunas condiciones en relación a la #Selección Argentina.https://t.co/fnSDtF36Bj — TyC Sports (@TyCSports) August 10, 2021